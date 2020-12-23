الجزائر تجدد دعمها ل”قطاع الطرق”: موقفنا تجاه الصحراء غير قابل للمراجعة ولا المقايضة

*صورة تعبيرية

هبة بريس

عاد مسؤولو الجارة الشرقية، الى ممارسة هوايتهم المفضلة وهي حشر أنوفهم في الشؤون الداخلية للمملكة والوحدة الترابية لها، في محاولة منهم لتصدير أزمتهم الداخلية وصرف أنظار الشعب الجزائري عن المشاكل الحقيقية التي يعانيها.

المسؤولون الجزائريون، الذين لم يتقبلوا الصفعات والصدمات التي تلقاها عصابة قطاع الطرق خلال الايام الأخيرة، بسبب توالي الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، اختاروا مرة أخرى الخرهج عبر ابواقهم الإعلامية للتأكيد على دعمهم لأطروحة الانفصاليين.

وفي هذا الصدد، جدد سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري، تمسك بلاده بموقفها تجاه الصحراء و”مبدأ تقرير المصير”.

ولفت المسؤول الجزائري إلى أن “حق تقرير المصير مكفول في ميثاق الأمم المتحدة وفي مختلف المواثيق المعنية بحقوق الإنسان”.

وأكد أثناء فعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي أن “مواقف الجزائر فيما يخص حق الشعوب في تقرير المصير ثابتة غير قابلة لا للمقايضة ولا للتنازل ولا للمراجعة”. وفق قوله

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