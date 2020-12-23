طنجة.. مختل عقلي يقتل والدته بضربة سكين

منذ 21 دقيقة
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*صورة تعبيرية

مكتب طنجة- هبة بريس

شهد حي مسنانة بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 23 دجنبر، جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على قتل والدته بواسطة سكين.

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فقد أقدم الجاني البالغ من العمر 29 سنة على توجيه طعنات قاتلة لوالدته باستعمال آلة حادة ، بعدما انتابته حالة من الهيجان داخل منزل الأسرة بحي مسنانة بطنجة.

ووضعت الشرطة القضائية الجاني رهن الحراسة النظرية بعدما تم فتح تحقيق في الجريمة في ما تم ايداع جثمان الضحية مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار.

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