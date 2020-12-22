أمريكا تطلق من المغرب برنامج “ازدهار إفريقيا” و تقدم دعما بقيمة 3 ملايير دولار

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

وقعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقين للتعاون موجهان لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، وذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي -الاسرائيلي عالي المستوى.

ويهم الاتفاق الأول، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون والرئيس المدير العام للشركة الأمريكية آدام سيث بويلر.

وتنص مذكرة التفاهم هاته على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 ملايير دولار أمريكي، بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة.

أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و آدام سيث بويلر، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار افريقيا”.

وتعرب الحكومة المغربية، من خلال إعلان النوايا هذا، عن دعمها للمبادرة الأمريكية “ازدهار افريقيا”، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا.

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