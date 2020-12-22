بوريطة: “اتفقنا على إقامة علاقات أخوية مع اسرائيل وهذا موعد فتح مكاتب الاتصال”

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هبة بريس – الرباط 

كشف ناصر بوريطية، وزير الخارجية والتعاون والشؤون الافريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إقامة علاقات ثنائية أخوية مع اسرائيل وتطويرها في مختلف المجالات بالاضافة الى اطلاق المجال الجوي للبلدين واستئناف الرحلات.

واوضح بوريطة خلال المؤتمر الصحفي مع الوفد الاسرائيلي، أن المغرب تعهد بفتح مكاتب الاتصال مع اسرائيل في ظرف أسبوعين، وتحديد سبل التعاون قبل متم شهر يناير المقبل.

وقام وفد أمريكي-إسرائيلي، من مستوى عال، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

ويترأس الوفد الأمريكي – الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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تعليق واحد

  1. مرحبا بالورد والثمر لليهود المغاربة.

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