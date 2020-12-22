غضبة ملكية تسفر عن هدم 50 وحدة عشوائية بمشروع “تغازوت باي”

منذ 9 ساعات
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ع اللطيف بركة _ هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن غضبة ملكية على مخالفي قوانين البناء بأكبر مشروع سياحي ” تغازوت باي” شمال أكادير ، أسفرت عن تنفيذ عمليات هدم لعدد من البنايات التي أنجزت بشأنها تقارير بمخالفة قانون التعمير والتصاميم الموضوعة بالمشروع السياحي .

وأضافت مصادرنا، أن الشركة المكلفة بتهيئة المشروع السياحي ” تغازوت باي” قد باشرت عمليات هدم عشرات المحلات التي تطل على الواجهة البحرية حوالي ” 50 وحدة ” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أعقبت الغضبة الملكية بعد الزيارة الأخيرة لمدينة أكادير.

الجهات المكلفة بتهييء المشروع السياحي شمال أكادير، ستعمل على تعويض الوحدات التي شملها الهدم ، الى ساحات عمومية ومنتجع ترفيهي للزوار، مع توسيع الكورنيش لتشجيع السياحة وتحويل المنطقة إلى متنفس جديد لساكنة تغازوت وزوارها.

وكان المشروع السالف الذكر ، قد عرف زيارة ميدانية عن قرب للملك محمد السادس في زيارته الرسمية لمدينة أكادير ، والتي أعقبها في حينه تعليمات سامية بمباشرة الهدم لعدد من البنايات المخالفة للتصاميم والتي غيرت معالم المشروع السياحي.

كما تم فتح تحقيق والاستماع الى عدد من الاسماء المتورطة في البناء العشوائي، وإعطاء أوامر للجهات المختصة بإعطاء الأولوية للشق الإجتماعي الذي سيساهم في إستفاذة أبناء المدينة وزوارها من أكبر مشروع سياحي بأكادير والجهة .

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تعليق واحد

  1. راءع. ما كرهناه شي غضبة كبيرة من صاحب الجلالة في مدينة السعيدية بصراحة المافيا لم تترك ولو شبرا من الشاطيء المطاعم على طول الشاطىء ثقافة الترامي على الملك العام متفشيةعلى الشاطيء باكمله اللهم ان هاذا لمنكر بل على المدينة باكملها وكان البلاد سابت غياب السلطة التام حسبنا الله ونعم الوكيل

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