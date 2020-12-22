منار السليمي: “العثماني قال كلمة حق ويجب تهنئته ودعمه على ذلك”

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – الرباط

دافع المحلل السياسي والاستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، على تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول مدينتي سبتة ومليلية.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “مطلوب دعم تصريح العثماني ضد اسبانيا.. السيد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني قال كلمة حق ،ويجب تهنئته على ذلك”.

وأضاف المحلل السياسي بالقول “سبانيا تجاوزت الخطوط الحمراء منذ أن اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن اعترافها بمغربية الصحراء ، وكان يجب تذكيرها انها تحتل سبتة ومليلية ،وانها دولة استعمرت الصحراء المغربية ،وأنهاتعد جزءا من المشكل ،هذه حقائق يجب أن تقال لاسبانيا ،لذلك يجب تهنئة السيد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني ودعمه في هذا التصريح”.

وتابع :”اسبانيا خاسرة بمواقفها المناهضة للمغرب ،والمغرب يملك اوراقا كثيرة يمكن توظيفها ضد الاسبان ليعرفوا حجمهم ،اسبانيا مطلوب منها الاعتذار عن تصريحاتها الاخيرة .”

هذا ويشار الى أن وزارة الخارجية الإسبانية، اعلنت مساء امس الإثنين أنها إستدعت سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش على خلفية تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص سبتة ومليلية.

و أفادت الخارجية الإسبانية، في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنها قررت إستدعاء السفيرة المغربية بمدريد لتقديم توضيحات حول تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإحدى القنوات التلفزيونية العربية.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية كريستينا جالاتش، لسفيرة المغرب كريمة بنيعيش إن الحكومة الإسبانية “تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة إسبانيا ووحدة أراضيها” حسب قولها

و كان سعد الدين العثماني قد صرح لقناة “الشرق” بأن مدينتي سبتة ومليلية تعتبران مدينتين مغربيتين محتلتين

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‫3 تعليقات

  1. أدعم السيد الرئيس سعد الدين العثماني على تصريحاته و تضل سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين محتلتين ونتمنى استرجاعها لمغربيتها بإذن الله

  2. تمنيت ان يكون 10 من امثال منار السليمي في الحكومة انه رجل قانون محنك ومدافع شرس عن القضايا الوطنية في كل المنابر الاعلامية

  3. هي تتوقع احترام سياذتها بينما ترى أن المغرب لا سيادة له

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