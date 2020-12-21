منظمة الصحة العالمية تفاجئ بريطانيا: “سلالة كورونا الجديدة قابلة للسيطرة”

هبة بريس ـ متابعة

فاجأت منظمة الصحة العالمية بريطانيا و باقي الدول بعدما أكدت بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قابلة للسيطرة عكس ما تمت إشاعته خلال الساعات الأخيرة الماضية.

و أوضحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة ليست خارج السيطرة، داعية الى تطبيق الاجراءات الصحية التي اثبتت فاعليتها.

وقالت ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن التعامل مع الوباء بالمنظمة في مؤتمر صحافي ان السلالة التي تدرس حاليا ابلغت (المملكة المتحدة) منظمة الصحة العالمية في شأنها في 14 دجنبر.

وأضافت:”قالوا لنا انهم يدرسون زيادة في نسبة تكاثر الفيروس تراوح بين 1,1 و1,5، و أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد أن السلالة الجديدة خارج السيطرة ما أثار قلقا في مختلف أنحاء أوروبا، رغم أن لا دليل إلى الآن على أن هذه السلالة تؤدي إلى إشكال أكثر خطورة أو تقاوم اللقاحات بحسب الخبراء”.

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