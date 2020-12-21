العثماني يوجه ضربة قاضية لقطاع المطاعم في أربع مدن سياحية

ع اللطيف بركة – هبة بريس

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء اليوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، الضربة القاضية لأرباب المطاعم، بعد القرار الحكومي بتمديد حالة الطوارئ الصحية وما يرافقها من إجراءات الاغلاق لمدة ثلاث أسابيع وهو ما يعني تفويت فرصة التعويض في احتفالات نهاية السنة الجارية .

حكومة العثماني ، قررت اتخاذ إجراءات احترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع.

من أصعب القرارات في بلاغ اليوم الاثنين هو الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، وهو ما شكل أخر مسمار في نعش مالكي المطاعم، خصوصا ان عدد منهم سبق وأن أبدى إستعداده لاستقبال زبناءه بمناسبة نهاية السنة، وقاموا بتهييء الفضاء المخصص لذلك .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1