الرباح عن “لاسامير”: “ملف ماشي ساهل .. خلاو لينا كارثة”

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – الرباط

رفض وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح ، وصف أحد النواب ب”عجز” الحكومة عن حل ملف “لاسامير”.

وقال الرباح في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنيني، “الحكومه لم تعجز عن حل ملف لاسامير، لكنها لقات كارثة خلاوها اللي قبل منا.. هذا ملف ماشي ساهل، اللي قبل منا خلاو الملف حتى ولا كارثة ولم تتم مراقبته حتى وصلت 41 مليار من المديونية”

وتابع قائلا: “هاد الحكومة كانت عندها الشجاعة باش تتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب ولم ترضخ للابتزاز” مشيرا الى أنه تم منح الرخصة لـ14 شركة جديدة لدخول السوق، و200 محطة وقود في السنة، كما تم وضع مشروع قانون التخزين، ومشددا على أن الحكومة تحترم القانون وتشتغل وفق القانون.

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‫2 تعليقات

  1. Qui vous a laissé la catastrophe ? Ça ne serait pas vous les vrais coupables ? Franchement les gars vous êtes forts.

  2. وجهك قاسح و جبهتك صحيحة.
    من الذي ترك لك هذه الفضيحة ؟ أليس سلفك في الوزارة اعمارة و هو أخوك في الحزب؟
    و المسؤولية مشتركة بين اعمارة الذي كان يمسك حقيبة الطاقة و بنكيران رئيس الحكومة الذين لم يحصلا أبدا الضرائب التي تجمعها لاسامير من جيوب المواطنين و كانت آخر سنة جمعت الدولة حقها هو 2010 آخر سنة من حكم من سبق حكومة بنكيران التي لم تحصل الضرائب سنوات حتى هرب العامودي ب 4 مليار دولار

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