الرباح عن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء: لم يكن أي تحايل في عملية قراءة العدادات

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس -الرباط

رفض وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، الاتهامات بتحايل مستخدمي مكتب الماء والكهرباء خلال عملية قراءة العدادات ما تسبب في ارتفاع قيمة الفواتير خلال الأشهر الماضية.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين على أنه لم يكن أي تحايل في عملية قراءة العدادات، مضيفا بالقول “لا يمكن لمؤسسات أن تتحايل كأن الحكومة والبرلمان مكاينينش.. ممكن تكون أخطاء، يضيف الوزير، ونعترف بذلك، لكن لا يوجد تحايل”.

وبلغة الارقام، أكد الوزير أن نسبة الشكايات المتعلقة بارتفاع قيمة الفهاتير المتعلقة بالماء والكهرباء قليلة مقارنة مع باقي الشكايات، مشيرا الى أن المكتب قام بتسهيلات في الأداء ، عبر عدم رفع الاشطر في حالة تراكم الفواتير، وتقسيم أداء الفواتير لصالح المواطنين.

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