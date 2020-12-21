بعد الخسارة.. ابو زعيتر يدعم بدر هاري والأخير: “سأعود قريبا”

منذ 8 ساعات
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هبة بريس

خسر البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري بالضربة القاضية أمام الروماني بنجامين أديغبويي، في النزال الذي جمعهما يوم السبت في أمستردام ضمن أمسية غلوري 76.

وقرر هاري الابتعاد عن وسائل الإعلام، رافضا التعليق على هزيمته أمام خصمه الروماني، معتذرا عن التواجد في الندوة الصحفية التي أعقبت النزال، كما أنه لم ينشر أي تدوينة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر المقاتل المغربي أبو زعيتر، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة لبدر هاري بقميص المغرب، وأرفقها بعبارة: “عندما تقاتل، فإن المغرب كله يقاتل، نحن معك مهما حدث، وستظل دائما أسطورتنا، يجب أن تبقى مرفوع الرأس”.

ورد هاري على رسالة مواطنه قائلا: “شكرا لك على دعمك، سأعود قريبا”.

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‫2 تعليقات

  1. الى كان غير بحال هاد الرجعات ، اللهم بلاش . غير خليك بلا شوهة.

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