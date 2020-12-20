السعودية تغلق مجالها الجوي و البري و البحري و تعلق جميع الرحلات الدولية

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل القرارات السريعة لعدد من الدول بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا و انتشارها بشكل سريع في بعض الدول الأوروبية، مما حذا بمجموعة من الدول لتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا مؤقتا.

و في هذا الصدد، قررت السعودية الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في حالات استثنائية مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الداخلية أكدت أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، قررت حكومة المملكة اتخاذ إجراءات احترازية.

أول هذه الإجراءات هي، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

كما قررت المملكة، تعليق الدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

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