بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا.. المغرب يعلق رسميا الرحلات مع بريطانيا

منذ 9 ساعات
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من ليلة يومه الأحد 20 دجنبر 2020.

و يأتي هذا القرار في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة من طرف السلطات المغربية للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا-كوفيد 19.

و بهذا القرار، انضم المغرب لعدد من الدول التي علقت دخول جميع الوافدين من بريطانيا عليها و هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا والكويت.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن تشديد القيود في العاصمة لندن، وجنوب شرقي إنجلترا إلى درجة أكثر صرامة بسبب تفشي السلالة الجديدة من الفيروس و بداية خروجها عن السيطرة.

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