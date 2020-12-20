الداخلية تمنع حزب رئيس الحكومة من نصب خيام تواصلية بالرباط

منذ 11 دقيقة
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*الصورة من الارشيف * 

هبة بريس- الرباط

انتقدت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، قرار وزارة الداخلية، القاضي بمنع تنظيم الحزب لحملات تواصلية مع المواطنين خلال الأيام الماضية.

وكشف بلاغ للكتابة الإقليمية ل”مصباح الرباط” ، أن السلطة المحلية تدخلت لتمنع اقامة خيمة التواصلية بمقاطعة يعقوب المنصور والتي كان من المقرر أن يتواصل فيها الحزب مع مواطنين خلال الفترة من 18 إلى 20 دجنبر الجاري حول أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، بعدما تم ابلاغ الكاتب المحلي لمقاطعتي اليوسفية و السويسي باستحالة اقامتها و ذلك بدعوى منع التجمعات خلال فترة الطوارئ الصحية.

وأضاف بلاغ الحزب أن هذه الخيم التواصلية كانت ستتم باحترام جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، منتقدة عدم تمكين الاحزاب من القيام بادوارها الدستورية في تاطير المواطنين و التواصل معهم.

 

 

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