بدر هاري يصاب من جديد و يخسر تحدي “الغلوري” العالمي

منذ 46 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

خيب بدر هاري طموح متتبعيه و آمال جماهيره العريضة في كل بقاع العالم بعد خسارته نزال “الغلوري” العالمي مساء السبت.

واضطر البطل المغربي بدر هاري للانسحاب بقرار من الحكم الذي أوقف النزال إثر إصابته خلال الجولة الثالثة في مواجهة خصمه الروماني بينجامين أديبوي.

و كان بدر هاري يعول على هذا النزال لاستعادة مكانته و هيبته وسط عمالقة المقاتلين في هذا الصنف خاصة بهد هزيمتين متتاليتين تسببتا له في إصابات كادت تنهي مسيرته الرياضية.

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تعليق واحد

  1. badr hari is een loeser
    تعني ان بدر هاري انسان فاشل كثير الكلام. في اللقاء الصحفي قال ان خصمي tussendoortje يعني مقبلات مثل الفسدق و الزريعة.وقع له مثل قصة السلحفات و الارنب. فننتضر بطلنا الحقيقي جمال بن الصديق.

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