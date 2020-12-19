الرجاء تكسب الرهان و تظفر بالنقاط الثلاث في قمة بركان

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حسم رفاق محسن متولي قمة الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية الأولى لصالحهم بعد تحقيقهم نتيجة الفوز أمام نهضة بركان في مباراة قوية شهدها الملعب البلدي ببركان.

و استطاع لاعبو الرجاء حسم اللقاء بهدف سجله هداف الفريق سفيان رحيمي في الشوط الثاني من المباراة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بأحد مدافعي نهضة بركان و تغير اتجاهها نحو المرمى.

و شهدت المباراة ندية كبيرة قدم خلالها لاعبو الفريقين عرضا كرويا جميلا قبل أن تنهيه صافرة الحكم الشاب ياسين بوسليم الذي قاد اللقاء باقتدار كبير بتفوق الرجاء بهدف جعل نقاط الفريق تصل للعشرة بعد تحقيقه الفوز الثالث وتعادل في أربع مقابلات خاضها لحدود الساعة.

و ارتقى الرجاء بعد هذا الفوز للمرتبة الأولى مؤقتا في سلم ترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد نهضة بركان عند النقطة السابعة من فوزين و تعادل و خسارة.

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