العثور على جثة الطفل “جواد” بضواحي مراكش

منذ 11 دقيقة
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محمد الأصفر _ هبة بريس

علمت “هبة بريس” أن التحريات والأبحاث التي باشرتها السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بإقليم شيشاوة، مكنت صباح يوم أول أمس الخميس 17 دجنبر الجاري، من العثور على جثة الطفل “جواد” الذي اختفى منذ يوم الثلاثاء المنصرم من نفس الأسبوع، وذلك في عمق بئر بدوار الرحلات جماعة المزوضية.

وحسب معطيات أولية توصلت بها “هبة بريس”، فإن الهالك والمسمى قيد حياته (جواد. العقيدة ) المزداد في نونبر 2009، والذي كان يتابع دراسته بمستوى السادس ابتدائي، جرى الوصول إلى مكان وجود جتثه بعد شكوك راودت الساكنة، انتهت بالبحث في الآبار المائية بالمنطقة.

وإلى ذلك تمكنت عناصر الوقاية المدنية باستعمال كلاب مدربة خلال البحث، من تحديد البئر الذي وجدت فيه جثة الهالك، ليتم نقله إلى مستودع الأموات بمراكش، قصد إجراء تشريح الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيق في الحادث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة .

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