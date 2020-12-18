الطاهر موافق نقيبا لهيئة المحاميين بالدار البيضاء

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

 

حسم المرشح الطاهر موافق منصب هيئة المحاميين بالدار البيضاء لصالح بعد فوزه الكاسح على منافسه عبد الفتاح الودغيري، خلال الدور الثاني والأخير من انتخابات هيئة المحاميين بالبيضاء.

وحصل الطاهر موافق على ما مجموعه 1963 صوتا مقابل 957 صوتا لعبد الفتاح الودغيري.

ويذكر أن انتخابات الدور الأول التي جرت يوم أمس الخميس 17 دجنبر، أفرزت عن تفوق المرشح الطاهر موافق ب1161 صوتاً، فيما حل منافسه عبد الفتاح الودغيري الإدريسي ثانياً ب803 صوتاً.

وحصل المرشح كريم الشرايبي على الرتبة الثالثة ب381 صوتاً فيما حصل محمد أمغار على 251 صوتا في المرتبة الرابعة، يليه المرشح محمد قطب(142 صوتا) ثم المرشح عبد الرحيم العطواني ب137 صوتاً وعبد المجيد مطهر ب94 صوتا.

هذا وانتقلا المرشحان الطاهر موافق وعبد الفتاح الودغيري الإدريسي إلى الدور الثاني الذي جرى اليوم الجمعة 18 دجبنر 2020، قبل أن يحسم الأول في منصب النقيب الجديد.

 

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