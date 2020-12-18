تطرّق للتطبيع.. التوفيق يوقف خطيب مسجد بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، توقيف خطيب جمعة بمسجد “الرحمة” بحي الجيراري، التابع لمقاطعة بني مكادة بطنجة ، وذلك بسبب تطرقه لموضوع تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية ودولة اسرائيل.

الخطيب الموقوف كان قد تطرق في الشق الثاني لموضوع خطبة الجمعة، يوم 11 دجنبر، لموضوع “خطورة التطبيع” ،حيث يعد ذلك خرقا للمذكرة الحاثة على عدم التطرق للمواضيع السياسية في خطب الجمعة.

ومفروض في خطباء الجمعة، التقيد بالخطب التي تصيغها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، بعيدا عن الخوض في مواضيع السياسة.

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