تطرّق للتطبيع.. التوفيق يوقف خطيب مسجد بطنجة
هبة بريس- مكتب طنجة
قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، توقيف خطيب جمعة بمسجد “الرحمة” بحي الجيراري، التابع لمقاطعة بني مكادة بطنجة ، وذلك بسبب تطرقه لموضوع تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية ودولة اسرائيل.
الخطيب الموقوف كان قد تطرق في الشق الثاني لموضوع خطبة الجمعة، يوم 11 دجنبر، لموضوع “خطورة التطبيع” ،حيث يعد ذلك خرقا للمذكرة الحاثة على عدم التطرق للمواضيع السياسية في خطب الجمعة.
ومفروض في خطباء الجمعة، التقيد بالخطب التي تصيغها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، بعيدا عن الخوض في مواضيع السياسة.
ما رأيك؟
المجموع 32 آراء
8
24
5 تعليقات
على وزارة الأوقاف توزيع خطب الجمعة على الأئمة أو إعطاؤهم النقط التي سيتطرقون لها وتوضح لهم أيضا مالايجب التطرق إليه حتى يعرفوا الجائز قوله والممنوع قوله. إن قطع أجرة لفقيه له أسرة وأطفال سيؤزم وضعه رغم أن الأجرة الشهرية ضعيفة محددة لأربع جمعات.
آشكون لبركك بيه
يخخخخخخخ و هل يصلح هذا الوجه لادارة الاوقاف،؟ هل هو مسلم؟
وجهه حليق كالفتاة، هل يصلح؟
منذ توليه وهو يغلق المساجد قبل وبعد الصلاة،
يجب سجن هذا الخطيب الداعشي. ويجب على وزارة الأوقاف مراقبة خطباء الجمعة لأن كثيرا منهم يحملون فكرا تكفيريا فاسدا.
اصبح من يقول الحق في هذه الدولة .يعزل او يسجن او يثم تصفيته . اما من باع دينه بعرض من الدنيا او منافق يثم ترقيته و تشجعه. اما الملاحد اصبح لهم فم يتكلم