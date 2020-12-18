على المباشر .. “المرتزق” راضي الليلي يحرق جواز سفره المغربي

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – الرباط

على بث مباشر نشره على إحدى الصفحات “الفيسبوكية”، أعلن الانفصالي المرتزق محمد راضي الليلي، تخليه عن الجنسية المغربية وإحراق جواز سفره.

وادعى راضي الليلي، عبر البث المباشر الذي نشره يومه الجمعة، أن أفراد أسرته بالمغرب يتعرضون للمضايقات باستمرار من الصحفيين بسبب مواقفه الانفصالية، معلنا تخليه عن الجنسية المغربية.

وخلال البث، أحرق راضي الليلي جواز سفره المغربي، مخرجا جواز سفر فرنسي ومضيفا أنه يمثل هويته الجديدة .

هذا ويشار الى أن ظهور الليلي اليوم يأتي بعد احتجازه من طرف المصالح الأمنية الفرنسية والتحقيق معه بعد تورطه في التحريض على الاعتداء على عدد من النساء المغربيات خلال مظاهرة عرفت مشاركة عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا لدعم مغربية الصحراء والاشادة بالتحرك المغربي بالكركرات.

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‫23 تعليقات

  1. احرقك الله ايها اللقيط الخائن. عشت حقيرا وستموت حقيرا منبوذا..ياعميل الخونة المنحرفين..اف لكم ولما اخترتم..

  2. نوصي كل مغربي و نستودعهم امانة، ان كل من احرق وثيقة هوية او شعار هذا الوطن، عار على جبين اي من اطال الله في عمره ان يترك هؤلاء الخونة يدفنون في تراب بلد الشرفاء.
    اقول امانة كل مغربي ان يحفظ تراب الوطن من التدنيس بجيفة الخونة!!!
    و تذكروا قول الشاعر:
    خفف الوطء ما اظن اديم الارض الا من دي الأجساد
    نحن نخفف الوطء لان تحتها جثث الشهداء الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن

  3. قريبا ستطردك مامك فرنسا وعندها ابحت لك عن كوخ مع اخوانك المرتزقة يا ناكر الخير و المعروف

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