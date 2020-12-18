على المباشر .. “المرتزق” راضي الليلي يحرق جواز سفره المغربي

هبة بريس – الرباط

على بث مباشر نشره على إحدى الصفحات “الفيسبوكية”، أعلن الانفصالي المرتزق محمد راضي الليلي، تخليه عن الجنسية المغربية وإحراق جواز سفره.

وادعى راضي الليلي، عبر البث المباشر الذي نشره يومه الجمعة، أن أفراد أسرته بالمغرب يتعرضون للمضايقات باستمرار من الصحفيين بسبب مواقفه الانفصالية، معلنا تخليه عن الجنسية المغربية.

وخلال البث، أحرق راضي الليلي جواز سفره المغربي، مخرجا جواز سفر فرنسي ومضيفا أنه يمثل هويته الجديدة .

هذا ويشار الى أن ظهور الليلي اليوم يأتي بعد احتجازه من طرف المصالح الأمنية الفرنسية والتحقيق معه بعد تورطه في التحريض على الاعتداء على عدد من النساء المغربيات خلال مظاهرة عرفت مشاركة عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا لدعم مغربية الصحراء والاشادة بالتحرك المغربي بالكركرات.

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