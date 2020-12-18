تطوان.. الأمن يوقف المعتدين على “المُشرّد”

اس. بويعقوبي- هبة بريس

أوقفت المصالح الامنية بتطوان ، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في تعريض شخص يعاني من خلل عقلي للعنف والتشهير.

وأثار مقطع فيديو يوثق لاعتداء طال أحد الأشخاص الذي يعيش حياة التشرد بشوارع تطوان ، موجة غضب وسخط عارم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو شابا يوجه ضربة قوية للمشرد رغم توسلات الأخير ، بينما كان شخص ثالث يقوم بتوثيق الاعتداء بطريقة مستفزة، حيث يبدو أنه وكانه سعيد بما يتعرض له المشرد من اعتداء وضرب.

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