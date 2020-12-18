لجنة تفتيش مركزية تحل بمفوضيات الأمن ببرشيد وسط استنفار كبير

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن لجنة مراقبة و تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني قد حلت في اليومين الماضيين بمدينة برشيد قصد التحقيق في مجموعة من الملفات و الشكايات التي وردت على المديرية.

و أضافت ذات المصادر أن عناصر لجنة التفتيش الأمنية المركزية قد زاروا عددا من مراكز الأمن و المفوضية الرئيسية ببرشيد و وقفوا على بعض الاختلالات التي شابت تدبير المرافق الأمنية بالمدينة.

كما كان لأعضاء اللجنة المركزية وفق ذات المصدر لقاء مع عدد من العناصر الأمنية برتب مختلفة، تم خلاله مواجهتهم بعدد من الأسئلة و التي تم تدوين أجوبتها في تقرير مفصل سيرفع للإدارة العامة بالرباط للنظر فيها.

و تزامن حلول لجنة التفتيش المركزية ببرشيد مع حملة أمنية ضخمة تقوم بها العناصر الأمنية حيث استنفرت المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد كل عناصرها في حملات همت مختلف الأحياء خاصة مع اقتراب نهاية السنة و التي عادة ما تشهد مثل هاته الحملات الاستباقية.

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