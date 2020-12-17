اعتبارا من اليوم.. الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما

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هبة بريس – وكالات

قررت السلطات الجزائرية تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، اعتبارا من اليوم الخميس، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، قصد الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالجزائر.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، أن هذه التدابير، التي تهدف إلى التصدي لتفشي الوباء، “ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي”.

وتشمل تدابير الحجر الجزئي المنزلي 34 ولاية، من بينها تلمسان وتيزي وزو والجزائر العاصمة وقسنطينة وتندوف.

وسيتم تعليق العديد من الأنشطة في هذه المناطق، وخاصة القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب، والمراكز الثقافية.

كما يتعين على بعض المتاجر في الولايات المعنية أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعة مساء، وخاصة متاجر الأدوات المنزلية والديكورات، والمفروشات وأقمشة التأثيث واللوازم الرياضية، والتجارة في الألعاب واللعب، وكذا أماكن تمركز الأنشطة التجارية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أسواق بيع المركبات المستعملة سيتم إغلاقها على مستوى كامل التراب الوطني.

كما منعت السلطات الجزائرية كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج، بالإضافة إلى الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، منذ بداية الوباء بالجزائر، في فبراير الماضي، 93 ألفا و930 حالة، بينما يواصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منحاه باتجاه الارتفاع.

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