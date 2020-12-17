باريس.. مسلح يحتجز زوجته ويصيب شخصين بطلقات نارية

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رجلا مسلحا احتجز زوجته كرهينة في بلدة دومونت بإقليم فال دواز شمالي باريس، مشيرة إلى أن شخصين على الأقل أصيبا بطلقات نارية جراء الحادث.

وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادرها بأن الرجل أطلق النار داخل مقر لشركة مساء الخميس، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

من جهتها، قالت مصادر لقناة “بي إف إم تي في” الفرنسية إن الرجل مدير هذه الشركة ويحتجز زوجته كرهينة، مضيفة أن عدة أشخاص كانوا داخل المبنى لحظة الحادث.

وأشارت “بي إف إم تي في” إلى أن وحدة الرد السريع التابعة لقوات الدرك الفرنسية انتشرت في مكان الحادث، وأن المدعي العام المحلي فتح تحقيقا في الأمر، الذي لم تتضح طبيعته حتى الآن.

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