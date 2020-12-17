أكادير : بعد جدال رافق إنشاءه الوالي ” حجي” يفتتح المستشفى الميداني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أربعة أشهر من إنشاءه، وما رافقه من جدال وصل حتى قبة البرلمان والاعلام، بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 باقاليم ومدن جهة سوس ماسة، وما رافق ذلك من تصريح للمدير الجهوي للصحة بدعوى عدم جدوى إفتتاحه في وجه المرضى.

حسم الوالي ” أحمد حجي” ذلك الجدال، اليوم الخميس 17 دجنبر الجاري، بعد إشرافه على إفتتاحه ليشرع في تقديم خدماته للمرتفقين من مرضى بكوفيد-19.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الميداني 101 سرير إنعاش، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي الحسن الثاني و المستشفيات الإقليمية بجهة سوس ماسة، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والحالات الخطيرة التي ترقد في أقسام العناية المركزة.

وكشفت مصادر عليمة، أن من بين أسباب تعطل المستشفى الميداني الخاص بمرضى كوفيد 19، يرجع إلى غياب الأطر الطبية والشبه طبية المؤهلة لتشغيل مرافقه، وذلك في ظل أزمة الموارد البشرية التي تعرفها مستشفيات المملكة بسبب الجائحة، خاصة بعد تناقص أعداد الأطباء والممرضين بفعل إصابتهم بفيروس كورونا.

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