إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلن قصر الإليزيه إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي لوكالة “رويترز” أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي.

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تعليق واحد

  1. اتمنى ان يكون هذا الوباء عذابا لك في الدنيا

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