إشادة واسعة من طرف مغاربة فنلندا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء

منذ 21 دقيقة
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يونس إجيري- هلسنكي

لقي الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ، إشادة واسعة من طرف الجالية المغربية المقيمة في فنلندا.

وعبّر ممثلي الجمعيات المغربية في فنلندا ، عن إشادتهم لقرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بمغربية الصحراء، كما ثمنوا هذه الخطوة التي اعتبروها “تاريخية”.

وفي ذات السياق، اعتبروا أن اعتراف أمريكا بالصحراء المغربية وبمرسوم رئاسي لا رجعة فيه، هو مكسب دبلوماسي كبيرا للمغرب، جاء نتيجة جهود الدبلوماسية الملكية، كما أنه بهذه الخطوة -وفق تعبيرهم- سيكون المغرب قد دق آخر مسمار في نعش الكيان الوهمي للبوليساريو.

من جانبها أشادت التنسيقية المغربية الفنلندية للصداقة والتعاون في إتصال هاتفي بهبة بريس ، بالقرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها.

وأعرب بن طليب رئيس التنسيقية المغربية الفنلندية للصداقة والتعاون عن اعتزازه وترحيبه كذلك بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وبهذه المناسبة، يضيف بن طليب، فإن التنسيقية تبارك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير، معربا عن اعتزازه بجهود جلالته، وما يتخذه من تدابير وخطوات تهدف إلى صيانة و تثبيت الوحدة الترابية.

كما أكد بنطليب تشبث التنسيقية بالولاء للعرش العلوي المجيد، وتجندها الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس، للذود عن المكتسبات الوطنية والدفاع عن المقدسات العليا للوطن العزيز.

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