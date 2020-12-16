بعد استقالتها بأيام… العشراوي تبتزّ المغرب في وحدته الترابية

*الصورة من الأرشيف *

هبة بريس- الرباط

اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جميع دول العالم والأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء، وذلك خلال مقابلة لها مع شبكة “الديمقراطية الآن” التي تبث برامجها عبر أكثر من 1000 محطة تلفزيونية وإذاعية بأمريكا الشمالية.

العشراوي التي قدمت استقالتها من منظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام، انتقدت قرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دولاند ترامب حول الصحراء، انتهاك لقررات الأمم المتحدة حسب تعبيرها.

تصريحات العشراوي جرت عليها انتقادات واسعة من لدن نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقفها “الجديد” الذي تحاول من خلاله ابتزاز المملكة المغربية في وحدتها الترابية، رغم علمها بالمواقف والتضحيات التي قدمتها الرباط في سبيل خدمة القضية الفلسطينية.

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