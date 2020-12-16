بعد استقالتها بأيام… العشراوي تبتزّ المغرب في وحدته الترابية
*الصورة من الأرشيف *
هبة بريس- الرباط
اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جميع دول العالم والأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء، وذلك خلال مقابلة لها مع شبكة “الديمقراطية الآن” التي تبث برامجها عبر أكثر من 1000 محطة تلفزيونية وإذاعية بأمريكا الشمالية.
العشراوي التي قدمت استقالتها من منظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام، انتقدت قرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دولاند ترامب حول الصحراء، انتهاك لقررات الأمم المتحدة حسب تعبيرها.
تصريحات العشراوي جرت عليها انتقادات واسعة من لدن نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقفها “الجديد” الذي تحاول من خلاله ابتزاز المملكة المغربية في وحدتها الترابية، رغم علمها بالمواقف والتضحيات التي قدمتها الرباط في سبيل خدمة القضية الفلسطينية.
7 تعليقات
Elle dit n’importe quoi…Vive le Maroc… Vive Sa Majesté…
La pauvre
الفلسطينيون وخاصة اصحاب المناصب خاخو وطنهم فماذا تنتضرون منهم،فهم يقتاتون من دولارات التسول ،اوا فينكم ا المغاربة لي دافعوا على فلسطين،الصحراء مغربية رغما عنكم.
كم هو رائع أن تجلس لتتفرج على المنافقين وهم يعرّون على وجوههم المتعفنة بعد ما كانوا يقبلون الايادي
هذا يؤكد خيانتكم للشعب الفلسطيني قبل كل شيئ
هدي مدة و الحكام الفلسطنين دائيما ضد الوحدة المغربية ومعظم هد الناس عايشين خاريج فلسطين في اليونان والامراة وملطا ووووعايشين بالاموال اللي المغرب تيبعثها وجمع الدوال العربية للفلسطنين وهم يتمتعون بهده الاموال عشرلاف دولار شهريا لكل واحد منهم عايشين بالرفاهيا والشعب الفلسطنين يعاني ودائيما يستعملون القضية الفلسطنية لجني الاموال فقط وهده المقابلة للقناة الان هي مجودة في الاماراة العربية ومقرها لحنان عشراوي مقيمة في الاماراة و اقول الصحراء مغربية وستبقئ مغربية الئ الابد اللهم اجعل كيدهم في نحرهم.
هده هي حقيقتهم التي يخفونها عنا داىد
من هي هذه التي تثير الاهتمام والانتباه….هي جزء لا يتجزا من فلسطينيين اعترفوا با سرائيل وطبعوا معها بمدينة اوسلو او ما يسمى اتفاق اوسلو….القافلة تسير والكلاب تنبح….امريكا اكبر من هذه السيدة …لها ارصدة في الابناك الاوربية من الدولار مقابل الاعتراف باسرائيل وهذا شانها الخاص لكن ان تتدخل فيما لا يعنيها فموضوع اخر والمغرب اكبر مما تنظر عينيها…