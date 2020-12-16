أكادير.. اعتقال أفراد عائلة تروج مادة الكيف وحجز 280 كلغ منه

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ أحمد وزروتي

اعتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، يوم أمس الثلاثاء 15 دجنبر الجاري، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وهم  زوجان وابنهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

و قد تم توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بمنطقة “القليعة” بضواحي مدينة أيت ملول، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزلهم من حجز 280 كيلوغرام من سنابل مخدر الكيف و70 كيلوغرام من أوراق التبغ المهربة، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية يشتبه في استخدامهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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