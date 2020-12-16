منال الصديقي: “كنتسنا غير فوقاش نتبعهم حيت صافي تعريت بعد وفاة والديا”

نجلاء مزيان _ هبة بريس*

نعت الفنانة المغربية منال الصديقي والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور و الفيديوهات، حيث نشرت صورته معربة عن وجعها بعد فراقه.

و شكرت منال كل من دعمها في أزمتها ووقف بجانبها، و اتصل بها، معتذرة لمن لم تستطيع الرد عليهم بسبب الكم الهائل الذي تلقته من الاتصالات.

و كتبت منال :”شكراً لكل واحد عزاني فموت بابا، شكراً لكل واحد وساني وأنا كنتدمر، شكراً لكل واحد اتصل بيا مرة وجوج وثلاثة وعشرات باش غير يحاول يدعمني بكلمة زوينة.. و كنعتذر للناس اللي اتصلوا بيا ومقدارتش نجاوبهم حيث بصاح كنت منهارة، واللي هضرت معهم، الجملة ماكنتش كنقدر نكملها، هنا عرفت أكثر بحق الناس اللي مازالين معايا فالسراء والضراء…”

و واصلت:”شكراً بزاف وربي مايوجعكم فحبيييب بصراحة، كانوا عندي زوج عوينات وطفاوا.. الموت ديال ماما ودابا بابا الله يرحمهم.. أنا مازالا مقدراش نستوعب، وكل فترة وفترة كننهار.. حيث القليب والروح اللي كانوا عندي طلعوا عند ربي بزوج، وكنتسنا غيييير فوقاش نتبعهم حيت صافي تعريت بلا بهم..”

و اختتمت قائلة :”الحاجة اللي نطلب منكم هو الرحمة عليهم الله يرحم من رباكم…”

*الصورة من الأرشيف

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