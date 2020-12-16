العثماني: قرار إعادة العلاقات مع “إسرائيل” كان صعبا

هبة بريس ـ الرباط

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن قرار استئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية مع اسرائيل كان صعبا، مشيرا الى أن صعوبته هي التي تسببت في تأخره.

وذكر العثماني خلال استضافته على قناة “الجزيرة” مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة لا تريد المقايضة بقضية الصحراء المغربية، غير أن “الانتصار في هذه المعركة، اقتضى أن يتزامن مع الانفتاح على إسرائيل”.

وعن ردود فعل المغاربة حول القرار، أكد رئيس الحكومة، على أن خصوم الوطن لن يفرحوا بنقل المعركة من استكمال الوحدة الوطنية والترابية وترصيد مكتسبات المغرب في هذا المجال، إلى صراع وتنابز داخل الوطن الواحد، مسترسلا بالقول “لقد رأينا الكثير من الدول العربية كيف تكون، حين تنقل المعركة من معركة وطنية كبرى، إلى معركة داخل الوطن كيف تتضرر مصالح الوطن”، ومشددا على أن موقف المملكة بخصوص القضية الفلسطينية لن تتغير وستبقى تابثة.

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