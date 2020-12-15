كورونا.. إمكانية حضور حفل تنصيب جو بايدن ستكون “محدودة للغاية”

منذ 43 ثانية
0

هبة بريس- وكالات

قالت اللجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إمكانية حضور الحفل شخصيا في 20 يناير المقبل ستكون “محدودة للغاية” للعامة، وذلك في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا (كوفيد-19)

وأوضحت اللجنة، في بيان لها أن “الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة هاريس سيؤديان اليمين في مبنى الكابيتول خلال حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات صحية وأمنية صارمة جدا”.

وأضافت أن “الحضور في الحفل سيكون محدودا للغاية وسيعاد تنظيم العرض الذي يليه”، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن.

وأكدت اللجنة أنها تعمل من أجل ضمان احترام “التقاليد الأمريكية المقدسة والتذكير بها مع الحفاظ على سلامة الأمريكيين ومنع انتشار كوفيد-19”.

وينظم الحفل عادة على درج مبنى الكونغرس أمام متنزه (ناشنال مول). ويتدفق بالمناسبة، كل أربع سنوات، مئات الآلاف من المتفرجين إلى العاصمة الأمريكية لمتابعته. لكن هذا الحفل سيقام خلال يناير المقبل في ظل جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تفرض حظر تجول من الـ 8 ليلا إلى الـ 6 صباحا

فرنسا تفرض حظر تجول من الـ 8 ليلا إلى…

منذ 10 ساعات
Photo of كورونا في العالم .. الإصابات تصل الى حوالي 73 مليون حالة

كورونا في العالم .. الإصابات تصل الى حوالي 73…

منذ 12 ساعة
Photo of كورونا .. هولندا تفرض اغلاقا عاما لـمدة 5 أسابيع

كورونا .. هولندا تفرض اغلاقا عاما لـمدة 5 أسابيع

منذ 13 ساعة
Photo of حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي.. فوز بايدن رسميا برئاسة أمريكا

حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي.. فوز بايدن…

منذ 14 ساعة
Photo of بريطانيا تعلن عن تحديد نوع جديد من كورونا

بريطانيا تعلن عن تحديد نوع جديد من كورونا

منذ يوم واحد
Photo of ترامب يعلن تطعيم أول شخص في أمريكا ضد كورونا

ترامب يعلن تطعيم أول شخص في أمريكا ضد كورونا

منذ يوم واحد
Photo of كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 72 مليون حالة

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 72 مليون حالة

منذ يوم واحد
Photo of ألمانيا تمدد إجراءات “كورونا” المشددة حتى 10 يناير المقبل

ألمانيا تمدد إجراءات “كورونا” المشددة حتى 10 يناير المقبل

منذ يوم واحد
Photo of رسميا .. أمريكا ترفع السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”

رسميا .. أمريكا ترفع السودان من قائمة “الدول الراعية…

منذ يومين
Photo of إطلاق نار خلال حفل موسيقي أمام كاتدرائية وسط نيويورك

إطلاق نار خلال حفل موسيقي أمام كاتدرائية وسط نيويورك

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق