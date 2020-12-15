كورونا.. إمكانية حضور حفل تنصيب جو بايدن ستكون “محدودة للغاية”

هبة بريس- وكالات

قالت اللجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إمكانية حضور الحفل شخصيا في 20 يناير المقبل ستكون “محدودة للغاية” للعامة، وذلك في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا (كوفيد-19)

وأوضحت اللجنة، في بيان لها أن “الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة هاريس سيؤديان اليمين في مبنى الكابيتول خلال حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات صحية وأمنية صارمة جدا”.

وأضافت أن “الحضور في الحفل سيكون محدودا للغاية وسيعاد تنظيم العرض الذي يليه”، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن.

وأكدت اللجنة أنها تعمل من أجل ضمان احترام “التقاليد الأمريكية المقدسة والتذكير بها مع الحفاظ على سلامة الأمريكيين ومنع انتشار كوفيد-19”.

وينظم الحفل عادة على درج مبنى الكونغرس أمام متنزه (ناشنال مول). ويتدفق بالمناسبة، كل أربع سنوات، مئات الآلاف من المتفرجين إلى العاصمة الأمريكية لمتابعته. لكن هذا الحفل سيقام خلال يناير المقبل في ظل جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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