تارودانت.. فاجعة لأسرة البام بوفاة رئيس المجلس الاقليمي “أونجار” بسبب كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداولت مصادر من حزب الاصالة والمعاصرة ، خبر وفاة أحد قياديها “احمد اونجار ” المعروف ب “بلكرموس” رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، اليوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري، بأحد مستشفيات العاصمة الرباط، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد .

الفقيد” بلكرموس ” كان قيد حياته قد إنتخب رئيسا للمجلس الاقليمي لتارودانت ، بعد إزاحة التجمعي ” أبهاج ” في الولاية الانتخابية الجارية ، كما كان رئيسا للمجلس الجماعي لحد إيمولاس ” بتارودانت .

وتلقت أسرة حزب الاصالة والمعاصرة، نبأ وفاة رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت، بصدمة كبيرة، ومعها ساكنة جماعة ” أحد ايمولاس” بعد فقدان أحد رجالاتها الذي دبر سنوات من عمر المجلس المنتخب للمنطقة، وينتظر أن يعلن في الساعات القادمة على موعد دفن جثمان الفقيد بمسقط رأسه .

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