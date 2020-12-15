بحضور العثماني.. “البام” يطالب بمتابعة المشككين في الوحدة الترابية

هبة بريس ـ الرباط

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الجهات المختصة بتحريك المسطرة ومتابعة الأشخاص المشككين في الوحدة الترابية للمملكة

مطالبة الفريق البامي، جاءت على لسان المستشار البرلماني العربي لمحرشي، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء، بالغرفة الثانية، داعيا النيابة العامة الى فتح تحقيق مع المشككين في الوحدة الوطنية من خلال خرجات إعلامية أو تدوينات على وسائط التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار لمحرشي، الى الخطاب الملكي السامي الذي قال فيه جلالة الملك محمد السادس “أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا ليس هناك درجات”.

وفي نفس السياق، أشاد لمحرشي بحنكة وحكمة الملك محمد السادس في تدبير ملف قضية وحدتنا الترابية، مؤكدا أن القرار التاريخي الصادر عن الرئاسة الأمريكية، القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة مناطق الصحراء المغربية، يحمل أكثر من دلالة في ظل الظروف الراهنة.

كما ثمن ذات المتحدث، تأكيد عاهل البلاد على جعله دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

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