العثماني: سننجز منصتين رقميتين لتحديد الفئات الأحق بالاستفادة من الدعم الاجتماعي

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن تطوير الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تتم أو تتحقق أهدافها الا من خلال ضبط وتحيين الشروط الموضوعية التي يجب توفرها في الفئات المستفيدة من هذه البرامج.

وكشف العثماني في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على انجاز منصتين رقميتين تتعلق الاولى بالسجل الوطني للسكان والثانية بالسجل الاجتماعي الموحد، واللتين ستمكنان من توفير اليات موحده للتحقق من صدقية البيانات المسجلة وتحديد الفئات الأحق بالاستفادة من برامج الدعم.

وأضاف العثماني أن النظام الحالي غير دقيق، قائلا “يمكن شي وحدين استفادوا وهوما محتاجين والعكس صحيح”، لذلك سنتجاوز هذه الاختلالات من خلال الخدمه بهاتين المنصتين انطلاقا من سنة 2022. وفق قول رئيس الحكومة

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