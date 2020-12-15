القاتل الصامت يُنهي حياة زوجين بطنجة

منذ 47 دقيقة
1

*صورة تعبيرية

هبة بريس – مكتب طنجة

شهد حي السواني بمدينة طنجة، مساء أمس الاثنين ، واقعة مؤلمة بعد وفاة زوجين اختناقا بسبب تسرب لغاز البوتان من سخان للماء بمنزل الضحايا.

وقد حضرت المصالح الامنية الى منزل الضحايا ، حيث تم العثور على الزوجين جثثا هامدة بعد استنشاقهما لغاز البوتان ، فيما وجد ابناؤهما في حالة غيبوبة ليتم نقلهما على وجه السرعة صوب مستعجلات المستشفى الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية.

وقد تم وضع جثت الضحايا بمستودع الأموات، في انتظار إخضاعهم للتشريح طبي، الذي أمرت به النيابة العامة من أجل تحديد اسباب الوفاة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن الرباط يوقف مواطنا افريقيا كبّل شخصا وقتله داخل منزل بمراكش

أمن الرباط يوقف مواطنا افريقيا كبّل شخصا وقتله داخل…

منذ 22 ساعة
Photo of سبعينية تقتل ابنها بالعرائش

سبعينية تقتل ابنها بالعرائش

منذ يومين
Photo of فرنسي يضع حدا لحياته بالانتحار شنقا في منزله بالبئر الجديد

فرنسي يضع حدا لحياته بالانتحار شنقا في منزله بالبئر…

منذ يومين
Photo of فاس.. إيقاف متشرد ارتكب جريمة قتل

فاس.. إيقاف متشرد ارتكب جريمة قتل

منذ 3 أيام
Photo of بسبب كورونا … وفاة رئيس الدائرة الأمنية الثانية بمرتيل

بسبب كورونا … وفاة رئيس الدائرة الأمنية الثانية بمرتيل

منذ 3 أيام
Photo of البيضاء: توقيف 52 شخصا من جنسيات مختلفة متورطين في خرق حالة الطوارئ الصحية

البيضاء: توقيف 52 شخصا من جنسيات مختلفة متورطين في…

منذ 3 أيام
Photo of أمن أكادير يجهض محاولة تهريب ما يقارب 3 أطنان من “الحشيش”

أمن أكادير يجهض محاولة تهريب ما يقارب 3 أطنان…

منذ 3 أيام
Photo of الداخلة.. إجهاض محاولة للهجرة السرية وضبط 26 مرشحا

الداخلة.. إجهاض محاولة للهجرة السرية وضبط 26 مرشحا

منذ 4 أيام
Photo of زوّر نتائج تحاليل كورونا مقابل 500 درهما.. توقيف شخص بخريبكة

زوّر نتائج تحاليل كورونا مقابل 500 درهما.. توقيف شخص…

منذ 4 أيام
Photo of ضبط مخدرات لدى اسبانية بمطار طنجة الدولي (صور)

ضبط مخدرات لدى اسبانية بمطار طنجة الدولي (صور)

منذ 4 أيام

تعليق واحد

  1. بل هو التساهل مع استيراد للسلع الصينية للمغشوشة
    اللهم ارحمهما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق