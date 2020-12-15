القاتل الصامت يُنهي حياة زوجين بطنجة

*صورة تعبيرية

هبة بريس – مكتب طنجة

شهد حي السواني بمدينة طنجة، مساء أمس الاثنين ، واقعة مؤلمة بعد وفاة زوجين اختناقا بسبب تسرب لغاز البوتان من سخان للماء بمنزل الضحايا.

وقد حضرت المصالح الامنية الى منزل الضحايا ، حيث تم العثور على الزوجين جثثا هامدة بعد استنشاقهما لغاز البوتان ، فيما وجد ابناؤهما في حالة غيبوبة ليتم نقلهما على وجه السرعة صوب مستعجلات المستشفى الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية.

وقد تم وضع جثت الضحايا بمستودع الأموات، في انتظار إخضاعهم للتشريح طبي، الذي أمرت به النيابة العامة من أجل تحديد اسباب الوفاة.

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