وزير خارجية تونس السابق: “نظام الجزائر العسكري لي شعل النار بالمنطقة وحتى الجزائريين يعانون”

*صورة من الارشيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في خروج إعلامي لوزير خارجية تونس السابق احمد ونيس أكد من خلاله أن الجزائر هي من أشعلت فتيل النار بمنطقة المغرب الكبير و ذلك من خلال دسائس نظامها العسكري المستبد.

و قال وزير خارجية تونس السابق أن المغرب و تونس عانيا كثيرا في السنوات الماضية من خبث النظام العسكري الحاكم بالجزائر، و ان الجزائر هي من افتعلت صراع الصحراء و هي من تسير جبهة البوليساريو.

و أضاف الديبلوماسي و المفكر التونسي أن النظام العسكري الجزائري إفتكّ مئات الكيلومترات من تونس و المغرب و حاول تشتيت و تفرقة المنطقة المغاربية بتطاوله على الحدود التاريخية لدول الجوار.

و شدد أحمد ونيّس على أن جميع دول المنطقة تعاني من النظام العسكري الجزائري الاستبدادي بما فيه الجزائريين أنفسهم، مضيفا: “حتى الشعب الجزايري راهو ضحية نظام العسكر لي يحكم فيهم”.

و ختم وزير خارجية تونس السابق حديثه بأن “الجزائر هي اللّي شعّلت النّار و خلاّت النّار تشعل”، مضيفا: “الصراع المغربي الجزائري على الصحراء الكبرى عجل بإعادة العلاقات بين المغرب و إسرائيل”.

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