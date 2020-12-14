باعة متجولون و”فراشة” يحولون فاس إلى سوق مفتوح

ع محياوي – هبة بريس

تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي من جديد بمدينة فاس في حي النرجس وبنعلي و طريق صفرو و حي الأطلس و غيرها من الأماكن الحساسة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب حق قانوني، فيما يبدو أن الجهات المختصة المعنية بالأمر اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة.

مدينة فاس أصبحت رائدة في هذه الظاهرة في زمن كورونا التي مع مرور الوقت أصبحت حقا مكتسبا لدى المترامين على الملك العمومي، و حولوا هذه الأماكن الى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع و البضائع مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم

كما يتبين أن الباعة المتجولون كما تبينه الصورة يتحكمون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة وعلى طول الشوارع المحيطة بها في غياب تام للقائد المغلوب عن نفسه، بينما يفرض “الفراشة” بمحاذاتهم قانونهم الخاص في غياب دور واضح للسلطات المعنية عبر تكديس سلع ومواد مهربة وعرضها للبيع في تحد تام لكل الضوابط.

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