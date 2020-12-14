باعة متجولون و”فراشة” يحولون فاس إلى سوق مفتوح

منذ ساعة واحدة
0

ع محياوي – هبة بريس

تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي من جديد بمدينة فاس في حي النرجس وبنعلي و طريق صفرو و حي الأطلس و غيرها من الأماكن الحساسة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب حق قانوني، فيما يبدو أن الجهات المختصة المعنية بالأمر اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة.

مدينة فاس أصبحت رائدة في هذه الظاهرة في زمن كورونا التي مع مرور الوقت أصبحت حقا مكتسبا لدى المترامين على الملك العمومي، و حولوا هذه الأماكن الى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع و البضائع مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم

كما يتبين أن الباعة المتجولون كما تبينه الصورة يتحكمون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة وعلى طول الشوارع المحيطة بها في غياب تام للقائد المغلوب عن نفسه، بينما يفرض “الفراشة” بمحاذاتهم قانونهم الخاص في غياب دور واضح للسلطات المعنية عبر تكديس سلع ومواد مهربة وعرضها للبيع في تحد تام لكل الضوابط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة…

منذ ساعة واحدة
Photo of بوطيب..القانون المتعلق بجبايات الجماعات لبنة أساسية لإرساء إصلاح جبائي

بوطيب..القانون المتعلق بجبايات الجماعات لبنة أساسية لإرساء إصلاح جبائي

منذ ساعتين
Photo of سلطات وجدة تخفف من إجراءات حالة الطوارئ الصحية داخل ترابها

سلطات وجدة تخفف من إجراءات حالة الطوارئ الصحية داخل…

منذ ساعتين
Photo of امن الرشيدية يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف مختل عقليا عرض حياة المواطنين للخط

امن الرشيدية يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف مختل عقليا عرض…

منذ ساعتين
Photo of تداعيات اغلاق الحمامات تصل قبة البرلمان

تداعيات اغلاق الحمامات تصل قبة البرلمان

منذ ساعتين
Photo of “يوسف بلا ” يسلط الضوء لضوء في الفاو على إنجازات المغرب

“يوسف بلا ” يسلط الضوء لضوء في الفاو على…

منذ 3 ساعات
Photo of بوشارب : تعميم التغطية بوثائق التعمير فاق 73 في المائة بالعالم القروي

بوشارب : تعميم التغطية بوثائق التعمير فاق 73 في…

منذ 3 ساعات
Photo of مجلس النواب يصادق على مشروع يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار

مجلس النواب يصادق على مشروع يقضي بإحداث “صندوق محمد…

منذ 4 ساعات
Photo of برلمانية تُسائل لفتيت حول تعثر العديد من المشاريع بمدينة المحمدية

برلمانية تُسائل لفتيت حول تعثر العديد من المشاريع بمدينة…

منذ 4 ساعات
Photo of وسط انزال امني كثيف…سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية ضد التطبيع

وسط انزال امني كثيف…سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية ضد…

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق