امن الرشيدية يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف مختل عقليا عرض حياة المواطنين للخط

منذ 30 ثانية
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هبة بريس ـ الرشيدية

افاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالرشيدية، اضطرت زوال اليوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، لإشهار سلاحها الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، كان في حالة اندفاع قوية و وضعية نفسية غير مستقرة، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي باستعمال أداة حديدية.

وأضاف نفس المصدر أن المشتبه فيه أحدث الفوضى بالشارع العام وألحق خسائر مادية بالزجاج الواقي الأمامي لحافلة بعد رشقها بالحجارة، مما استدعى تدخل دورية للشرطة لتوقيفه، حيث واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال أداة حديدية، وهو ما اضطر عناصر الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، وذلك قبل أن يتمكنوا من ضبطه وتصفيده.

وقد تم إيداع المعني بالأمر بالمستشفى المحلي للأمراض العقلية والنفسية بالمدينة بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما تبين أنه يعاني من خلل عقلي.

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