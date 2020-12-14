منيب تتضامن مع المحامي المعتقل وشقيقيه بابتدائية ”بن سليمان“ (+فيديو)

هبة بريس – الدار البيضاء

شاركت الأمينة العام للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب يومه الإثنين 14 دجنبر 2020، بالوقفة التضامنية المنظمة أمام المحكمة الإبتدائية ببن سليمان، مع المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس فرع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان ببن سليمان، منتصر بوعبيد الذي يتابع رفقة شقيقيه .

واعتبرت نبيلة منيب خلال الوقفة التضامنية التي تتزامن مع جلسة المحاكمة الثالثة للمحامي المذكور وشقيقيه، بأن اعتقالهم هو اعتقال تعسفي، خصوصاً وأن بلادنا تمر من محطة صعبة تستوجب صيانة حقوق المواطنين والمواطنات وليست التعسف ضدهم واقتحام بيوتهم وتلفيق التهم إليهم، على حد تعبيرها.

وأضافت نبيلة منيب في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن دولة الحق والقانون تبنى على مبدأ العدالة، وأن القانون لا يعلى عليه وحضورها اليوم رفقة النقباء المحاميين والحقوقيين هو دعم معنوي للمعتقل منتصر بوعبيد وشقيقيه.

وطالبت نبيلة منيب بالإفراج على المحامي منتصر بوعبيد وشقيقيه، معتبرة أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المغاربة يجب عليهم أن يثقوا في عدالة بلدهم وليس العكس.

ويشار أن منتصر بوعبيد يتابع على خلفية مجموعة من التهم المتعلقة ب “السكر العلني وإحداث الضوضاء وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، وإقلاق راحة السكان ليلاً“، وهي التهمة التي ينفيها دفاع المتهم، في شخص المحامي محمد غريب، والذي أشار خلال الجلسة السابقة إلى كون الملف شابته مجموعة من الخروقات خصوصاً أثناء التوقيف ومن حيث محاضر الضابطة القضائية المنجزة على خلفية الملف، مؤكدا بدوره أن الاعتقال كان تعسفياً في حق موكله وشقيقيه.

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