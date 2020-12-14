العلالي يحصد جائزة الكويت للابداع و يهديها لروح الإعلامي صلاح الدين الغماري
نجلاء مزيان : هبة بريس
شارك الإعلامي المغربي رشيد العلالي مقدم برنامج “رشيد شو”،عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، -شارك- جمهوره خبر حصوله على جائزة الإبداع الإعلامي.
و أهدى العلالي جائزة الإبداع الإعلامي في الدورة الثامنة لجائزة الكويت للإبداع، – أهدى – للشعب المغربي ولروح زميله الإعلامي صلاح الدين الغماري.
و كتب العلالي :”تشرفت بحصولي على جائزة الإبداع الإعلامي في الدورة الثامنة لجائزة الكويت للإبداع. أهدي هذا التتويج لكل المغاربة و خاصة لروح الفقيد صلاح الدين الغماري رحمه الله “.
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