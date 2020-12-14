هل يقيل العثماني وزيره “المدلل” بعد خرجته الإعلامية على قناة ايرانية?

لبنى ابروك – هبة بريس

لا حديث بمواقع التواصل الاجتماعي سوى عن الخرجة الاعلامية، للوزير بحكومة العثماني والكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، محمد امكراز، بقناة ايرانية، بخصوص قرار استئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين المغرب واسرائيل.

الوزير امكراز، علق خلال استضافته على المباشر بقناة “الميادين” التابعة لحزب الله اللبناني والممولة من النظام الإيراني، حول قرار استئناف العلاقات مع اسرائيل، مشيرا الى أن موقف الشبيبة واضح بخصوص “التطبيع” والقضية الفلسطينية.

الوزير بحكومة العثماني، آثار سخط المغاربة، بعد حديثه بلسانهم، مشددا على أن موقف الشبيبة الرافض للتطبيع مع اسرائيل يعبر عن موقف جميع المغاربة.

الوزير الذي أخذ يعلق ويعبر بكل أريحية على قناة تابعة للنظام الايراني والتي يعلم الجميع طبيعة علاقة المملكة المغربية معه، وكذا موقف هذه الدولة بخصوص القضية الوطنية، نسي أو تناسى أنه مسؤول حكومي، ما جر عليه سخط وغضب النشطاء الذين طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل واقالته كرد فعل “طبيعي” حول خرجته الإعلامية.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي: “في ماي 2018 اصدرت الخارجية المغربية بلاغا بقطع العلاقات مع الجمهورية الايرانية والسبب تقديم إيران دعما عسكريا عبر السفارة الإيرانية في الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، بالاضافة الى اتهام حزب الله اللبناني بتدريب عناصر عسكرية من جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من سفارة ايران بالجزائر. واليوم يخصص وزير في حكومة المغرب حوار مع قناة الميادين التابعة لحزب الله والممولة ايرانيا لانتقاد الموقف الديبلوماسي لبلده”

وأضاف متسائلا: “هل يوجد رجل دولة عاقل يعلم ان صاحب القناة وممولها يقاطعهم المغرب ومع ذلك يذهب اليهم لانتقاد موقف بلده. وحتى منين ضرب الله و بغيتي تشير على بلادك سير لقناة لا تناصبنا العداء على الاقل?”

واسترسل في تدوينة اخرى: “العيب والخطيئة ماشي فقط يخرج وزير في قناة رسمية ايرانية لانتقاد اكبر انجاز ديبلوماسي خلال العقود الاخيرة. العيب اصلا ان يكون مثله وزيرا في زمن “تبهدلت” فيه صفة الوزير مع حزب البيجيدي، والعيب الاخر ان يضبط وزير في دولة كالمغرب لا يؤدي واجبات cnss لمستخدميه ويستمر في مهامه بل ويرسله رئيس الحكومة للبرلمان للدفاع عن تعويضات اصحاب الضمان الاجتماعي. العيب ان يظل مثل هذا الشخص في منصبه دون ان يتقدم رئيس الحكومة بمقترح اعفائه وكأن مريضنا ما عندو باس. واليوم سيحاول العثماني الانحناء امام العاصفة ويطالب وزيره بالصمت وبعد ذلك ستستمر الامور الى حين وقوع كارثة اخرى من الوزير الاعجوبة.”

من جهته، علق المحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، على خرجة امكراز بالقول : ” بسبب هاد التصريحات الطائشة ديال الوزير محمد امكراز، كنا ننتقذ الاحزاب بالقول متجيبوش لينا اي واحد كان كاتب ديال فرع وتديروه وزير ، كاتب فرع او عضو قيادي في حزبه ،شغلو هداك و الله يعاونو في حزبو شغلو هداك ، ولكن وزير راه عندها شروطها اولها الانضباط لقرارات الدولة ، وكيفاش وزير ممخلصش للناس اللي معاه صندوق الضمان الاجتماعي ،يتكلم ويقول لك “الشعب المغربي ضد التطبيع” ،من قال لك تحدث باسم الشعب المغربي ؟ مشكلة كبيرة هذي”.

وأضاف “مطلوب من العثماني ان يتحمل مسؤوليته وينبه وزراءه راحنا ملعبينش ماتش في الدوري ديال الاحياء في تورنوة ديال رمضان ، هذا راه وزير يتحدث مع قناة دولية تابعة لايران ولحزب الله ،بمعنى وزير يعارض قرارات دولته من قناة دولة معادية ،خاص العثماني يجبد السمطة ويسليه ودنيه ،هذا هو اسلوب رئيس الحكومة اذا أرادت الاحزاب ان تختار لنا اي شخص ليكون وزير .خاص رئيس الحكومة تولي عندو الصمطة او العصا ديال الجبوج اللي كانت عند المعلمين القدام.”

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