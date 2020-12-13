روج ماء الحياة ..أمن فاس يضع حدا للملقب ” ولد الوجدية “

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات المصلحة بولاية أمن فاس، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 34 سنة، اشتبه تورطه في قضية تتعلق باعداد وترويج مسكر ماء الحياةمع ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، الملقب “ولد الوجدية” على مستوى حي بن زاكور نفوذ منطقة بندباب عين قادوس،بعد أن تمت مداهمة وكره المخصص لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز برميلين يحتوي كل واحد منهما على (100) لتر من مسكر ماء الحياة جاهزة للترويج، (03) ثلاثة براميل سعة كل واحد 30 لتر، بالإضافة إلى (12) وعاء بلاستيكي من سعة 05 لترات مملوءة هي الأخرى بالمسكر المذكور، (13) كلغ من التين المجفف، (09) قنينات من المشروبات الكحولية و الممزوجة بالكحول، علاوة على حجز مجموعة من المعدات والمواد التحضيرية المستعملة في إعداد مسكر ” الماحيا”،ومبلغ مالي متحصل عليه من المبيعات المحظورة.

ومواصلة للمجهودات الأمنية، تمكنت نفس الفرقة من إيقاف الملقبين “قلوشة” و”الغنامي”من ذوي السوابق القضائية يبلغان من العمر 24 و30 سنة، الموقوفان تمت مباغتتهما على مستوى وكرهما المعد لترويج نشاطهما المحظور بحي سيد الهادي زواغة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز 107 قنينة من الجعة نوع “سبيسيال”، 14 قنينة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع، علاوة عن حجز مبلغ مالي متحصل عليه من هذا النشاط الإجرامي، و هواتف نقالة.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف ملابسات هذه القضايا، وكذا مدى تورطهم في قضايا مماثلة، قبل ان يتم تقديمهم امام انظار العدالة.

و تندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح ولاية أمن فاس في إطار مكافحة و محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

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