السلطات تمنع وقفة لـ” النهج الديموقراطي” و”العدل والإحسان” ضد التطبيع مع إسرائيل
هبة بريس ـ الرباط
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، ان السلطات المعنية قررت منع وقفة لحزب النهج الديمهقراطي وجماعة العدل والاحسان ضد ما وصفوه ب”التطبيع” مع إسرائيل.
وذكر ذات المصدر، أن النهج والعدل والاحسان أسسا ائتلافا جديدا “ضد التطبيع” وقررا الخروج باسمه يوم غد الاثنين للاحتجاج أمام قبة البرلمان ضد استئناف المغرب للعلاقات الثنائية والدبلوماسية مع اسرائيل.
وأكد المصدر ذاته، أن السلطات المعنية أبلغت الطرفين بقرار منع الوقفة المزعم تنظيمها، محملة إياها مسؤولية أي تجمهر قد يتم دون ترخيص من الجهات المختصة.
قرار النهج الديموقراطي والعدل والاحسان بالخروج للاحتجاج بالشارع، يأتي بعد يومين من بلاغهما الغريب حول المكالمه التي أجراها عاهل البلاد الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تعمدا “تحريف” مضمونها الحقيقي بخصوص استئناف العلاقات بين المغرب واسرائيل و تأكيد المملكة على مواقفها التابثة بخصوص القضية الفلسطينية، لغايات معلومه، مع تجاهلهما الإشادة والتنويه بالقرار التاريخي القاضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء.
موقف النهج الديموقراطي والعدل والاحسان، والذي لا يختلف كثيرا عن الموقف الجزائري والايراني ، تسبب في استياء وسخط عدد من المتتبعين، والذين اعتبروا أن الحزب والجماعة المذكورتين لا يجيدان غير “النضال المزيف” للتنقيص من إنجازات المملكه في كافة المجالات، بدل النضال لتحقيق مكسب واحد لصالح القضية الوطنية والوطن ككل.
صوت النهج والعدل والاحسان الذي خرج لاستنكار وادانة ما وصفوه ب”التطبيع” ، لم يخرج قبل أسابيع لإدانة واستنكار ممارسات وتحركات عصابة الانفصاليين وقطاع الطرق بمعبر الكركرات، كما لم يخرج للتنويه والاشادة بالخطوة المغربية لإعادة الأمن والاستقرار بالمعبر والمنطقة ما يثير تساؤلات وعلامات استفهام عريضة حول الاهداف والمواقف الحقيقية لهذه الجهات التي تعشق السير دوما عكس التيار.
10 تعليقات
الضرب بيد من حديد على الخونة
من ليس مع قضايا الوطن فهو ليس منا يستحق النفي
أنصح هؤلاء بعدم استعمال السيارة و الطائرة و شفرة الحلاقة و معجون الاسنان و الادوية المستحضرة في المختبرات و عدم استعمال الحاسوب و القلم الجاف و الهاتف المحمول و ربطة العنق و البدلة و ……و…….
و أعدوا لهم ………بدل أن تصرخوا بالنهار منددين و تذهبون إلى بيوتكم ليلا و تأكلوا ما لذ وطاب إلى حد التخمة ، و تنامون ملء جفونكم ، و تجامعوا الازواج و تنبسطوا مع الابناء و الاحفاد و تقولوا …ساعة و ساعة.
بماذا سيهابكم العدو ؟ بالكلام . بالصراخ بحرق العلم الاسرائيلي .
قولوا ما شئتم و اصرخوا حتى تبح حناجركم و احرقوا قماشا تشتروه منهم . فهم لا يهابونكم .
لو كنتم ” قوة ” لكان ما كان .
واش هد الويل ماشي مغاربة وعباد الله مصلحة المغرب تأتي قبل كل شيء الاكانت باغيين تحاربو اسرائيل وتحروا فلسطين سيروا حاربوا وهنيونا احنا فرحانين بالتطبيع مع إسرائيل واهلا وسهلا باليهود المغاربة في بلادهم والصحراء مغربية
القطآر يشق الطريق والدأب تنبح.
هدا واقع المؤلمة للخونة وتجار الدين الدين يزحفون وراء جهل فقراء لقديتان العادلة لتحرير تراب بلادنا العزيزة.
المغرب بدون صحراءه كالجسد الدي ينقصه الحد اطرافه وتاميم حدوده البحرية والبرية هي هدفنا، وكلنا يد واحدة وراء ملكنا وحكومتنا.
وانادي جميع المغاربة لسير قدما في قطار التغير و محاكمة الخونة الدين يحاربون اعوام من العمل الجاد.
غريب يتقاتلان بالسيوف في الجامعات ويخونون بعضهم البعض . ويكونون ااتلاف يا كتبت العقل والدين
جريدة صفراء فاقدة للمصداقية .
Tres bonne decision contre les deux extremes
تحية للسلطات التي منعت هاته الوقفة التي كانت تنوي القيام بها هذه الفئة الضالة. نحن مستعدون للنزول بالملايين لدعم موقف جلالة الملك حفظه الله فيما يخص اعتراف أمربكا بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات مع دولة إسرائيل الشقيقة والصديقة.
هولاء تجب محاكمتهم بخيانة الوطن لانهم ضد ارادة كل المغاربة.لماذا تتعاملون مع تركيا وروسيا ولهم علاقة مع اسرائيل. المسوولون الفليطينيون اقتسموا الارض بينهم واعجبتهم الكراسي ولقاءاتهم مستمرة مع اسرائيل وانتم تصحكون علينا. اصبحت فاسطين ورقة تجارية لكم.
يجب ان لا يمنع هؤلاء المغرضون المنافقون المتاجرون بالقضية الفلسطينية على سبيل الاستهلاك الإعلامي لتحقيق مأرب واحد يتجلى في التمرد والعصيان وإفساد الفرحة على الشعب بما حققته ديبلوماسية جلالة الملك من إنجاز هام وساحق من تنظيم أي نشاط الشعب منه براء بل يجب أن يقدموا للمحاكمة العادلة نتيجة تشويه على ما تحقق من إنجاز حتى يكونوا عبرة لغيرهم.