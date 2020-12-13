السلطات تمنع وقفة لـ” النهج الديموقراطي” و”العدل والإحسان” ضد التطبيع مع إسرائيل

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، ان السلطات المعنية قررت منع وقفة لحزب النهج الديمهقراطي وجماعة العدل والاحسان ضد ما وصفوه ب”التطبيع” مع إسرائيل.

وذكر ذات المصدر، أن النهج والعدل والاحسان أسسا ائتلافا جديدا “ضد التطبيع” وقررا الخروج باسمه يوم غد الاثنين للاحتجاج أمام قبة البرلمان ضد استئناف المغرب للعلاقات الثنائية والدبلوماسية مع اسرائيل.

وأكد المصدر ذاته، أن السلطات المعنية أبلغت الطرفين بقرار منع الوقفة المزعم تنظيمها، محملة إياها مسؤولية أي تجمهر قد يتم دون ترخيص من الجهات المختصة.

قرار النهج الديموقراطي والعدل والاحسان بالخروج للاحتجاج بالشارع، يأتي بعد يومين من بلاغهما الغريب حول المكالمه التي أجراها عاهل البلاد الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تعمدا “تحريف” مضمونها الحقيقي بخصوص استئناف العلاقات بين المغرب واسرائيل و تأكيد المملكة على مواقفها التابثة بخصوص القضية الفلسطينية، لغايات معلومه، مع تجاهلهما الإشادة والتنويه بالقرار التاريخي القاضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء.

موقف النهج الديموقراطي والعدل والاحسان، والذي لا يختلف كثيرا عن الموقف الجزائري والايراني ، تسبب في استياء وسخط عدد من المتتبعين، والذين اعتبروا أن الحزب والجماعة المذكورتين لا يجيدان غير “النضال المزيف” للتنقيص من إنجازات المملكه في كافة المجالات، بدل النضال لتحقيق مكسب واحد لصالح القضية الوطنية والوطن ككل.

صوت النهج والعدل والاحسان الذي خرج لاستنكار وادانة ما وصفوه ب”التطبيع” ، لم يخرج قبل أسابيع لإدانة واستنكار ممارسات وتحركات عصابة الانفصاليين وقطاع الطرق بمعبر الكركرات، كما لم يخرج للتنويه والاشادة بالخطوة المغربية لإعادة الأمن والاستقرار بالمعبر والمنطقة ما يثير تساؤلات وعلامات استفهام عريضة حول الاهداف والمواقف الحقيقية لهذه الجهات التي تعشق السير دوما عكس التيار.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 5 1