إيران تستدعي سفير ألمانيا على خلفية إعدام صحفي معارض

منذ 13 دقيقة
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هبة بريس

استدعت الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى البلاد للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه إعدام الصحفي المعارض، روح الله زم، بتهمة التحريض على الاحتجاجات والعنف.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مصادر أن “الخارجية الإيرانية استدعت السفير الألماني لدى طهران [بوصف ألمانيا رئيسا للاتحاد الأوروبي بدورته الحالية] وسلمته مذكرة احتجاج على بيان الاتحاد بعد إعدام روح الله زم باعتباره تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية”.

ولفتت إلى أنه “من المقرر أيضا استدعاء رئيس مكتب التمثيل الفرنسي في طهران إلى وزارة الخارجية اليوم”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان بـ”أشد العبارات”، أمس السبت، إعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته عقوبة الإعدام “أيا كانت الظروف”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه “من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين، وأن تتوقف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنب المتهمين، وفق ما جاء في بيان ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، بحسب “فرانس برس”.

كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية، إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم، ووصفته بأنه “عمل همجي غير مقبول ويقوض حرية التعبير والإعلام” في إيران.

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعلنت، صباح يوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، روح الله زم.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، فإن “حكم الإعدام نفذ فجر اليوم السبت بحق روح الله زم، أحد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الإسلامية ورئيس موقع التلغرام “آمد نيوز” والموجه لأعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران”.

ويقول الحرس الثوري إن روح الله زم “كان موجها من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية، ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات أمريكا وإسرائيل، وعلى صلة بأجهزة استخبارات أخرى، وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات”.

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