لوموند: الجزائر أمام فراغ جديد في هرم السلطة

منذ 9 ساعات
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هبة بريس ـ  متابعة 

قالت صحية لوموند الفرنسية، إن عبد المجيد تبون، الذي انتخب قبل عام رئيسا للجزائر، يوجد في أحد المستشفيات بألمانيا، بينما تلاشت الآمال في الإصلاح.

وأضافت الصحيفة أنه “بينما يتزايد قلق السكان، فإن الحكومة تشدد القمع في البلاد”.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عام بالتمام على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا، تجد الجزائر نفسها تغرق في المجهول. وقد تزامنت الذكرى السنوية الأولى لانتخاب تبون مع اليوم 56 دون أن يظهر إلى العلن (لا صوت ولا صورة)، منذ إصابته بفيروس كوفيد-19 ونقله إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي.

وهذا الغياب المطوّل يترك مرة أخرى شبح فراغ السلطة في الجزائر العاصمة، في وقت تعيش البلاد بين دستورين، الأول، يستمر في التطبيق على الرغم من أن إعادة صياغته، والتي قدمها الرئيس تبون على أنها شرط لا غنى عنه لبناء “جزائر جديدة”.

وأشارت لوموند إلى أن هذا الإصلاح الدستوري الذي تم وضعه “لتحييد” الحراك الاحتجاجي في البلاد، تمت مواجهته بجدار من اللامبالاة، حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت 23.7%، في حين أن الاقتراع كان من المفترض أن يؤسس لـ”جمهورية جديدة”. لكن “رد فعل الشعب الجزائري كان قاسياً، وتسبب بفشل سياسي كامل للنظام الحاكم”، كما تنقل الصحيفة عن زبيدة عسول، قاضية سابقة ومحامية ورئيسة الاتحاد من أجل التغيير والتقدم (UCP) وهو حزب معارض.

وتتابع لوموند التوضيح أنه ثمة ملف آخر ما يزال معلقاً، ويتعلق بالمصادقة على موازنة عام 2021 التي يجب على الرئيس تبون التوقيع عليها قبل 31 ديسمبر الجاري. كما أن تعيينات السفراء والقضاة وكبار المسؤولين ورؤساء الأجهزة الأمنية جُمدّت كلها. وفي مواجهة عاصفة صحية واقتصادية، يحاول رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ، بصلاحيات محدودة، سد كل هذه الثغرات ـ تنقل القدس العربي ـ

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تعليق واحد

  1. فراغ الهرم الجزاري ليس وليد امس وإنما اصبح فراغ مزمن لامفر منه الا اليه لانه يواتي نخبة معينة التي لا يسعدها ان يكون هناك هرم سياسي صلب يخدم مصالح الشعب ويسير بقافلة النمو إلى الامام

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