خلفان يطالب بضم إسرائيل إلى جامعة الدول العربية وتغيير اسمها
هبة بريس ـ متابعة
طالب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى جامعة الشرق الأوسط.
وقال خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: “جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب”.
وتابع في تغريدة ثانية: “مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران” بسحب وصفه.
وزعم المسؤول الإماراتي أن “إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا”.
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لا يمكن ان يبقى العرب ضحايا و سجناء الى الابد بين مطرقة اسرائيل وسندان الفلسطنيين وقد عانت كثيرا الاجيال الحالية كما الاجيال السابقة ومعاناة بعض الشعوب العربية جراء هذا الصراع الصامت فاقت ما عاناه ويعانيه الشعب الفلسطيني مع ان اغلبية الشعب الفلسطيني في هدنة مع اسرائيل اي ان مايعرف بتيار المقاومة لم يدخل في سلام معلن مع اسرائيل واءيضا لم يكن يوما في حرب شاملة وقد يقول البعض انها حرب استنزاف بمعنى حرب التجار والمتنافسين لا المتحاربين اتمنى حلا لهذه القضية يرضي الفلسطينيين بالدرجة الاءولى ,