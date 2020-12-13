خلفان يطالب بضم إسرائيل إلى جامعة الدول العربية وتغيير اسمها

هبة بريس ـ متابعة

طالب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى جامعة الشرق الأوسط.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: “جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب”.

وتابع في تغريدة ثانية: “مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران” بسحب وصفه.

وزعم المسؤول الإماراتي أن “إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا”.

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