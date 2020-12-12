“مارينا سلا” تتزود بمراحيض عمومية ذكية بخدمات مجانية

هبة بريس-

تعززت بنيات الميناء الترفيهي “مارينا سلا”، اليوم السبت، بمراحيض عمومية ذكية تقدم خدمات مجانية، تحمل اسم “بيلوجا”، بهدف الاستجابة لحاجيات المواطنين، وفق مقاربة متفردة ومبتكرة.

ويعد “بيلوجا”، الذي أطلقته شركة “أكسيس بيب” بتعاون مع السلطات المحلية، أول مرحاض عمومي حديث تم تثبيته بشكل مجاني ويوفر منتوجات صحية عالية الجودة، وصنابير مستشعرة للأشعة الحمراء، ونظام أتمتة، وست كاميرات للمراقبة، إلى جانب أبواب أوتوماتيكية تفتح وتغلق عن بعد، فضلا عن نظام للطوارئ.

وتتكون هذه المراحيض (المخصصة للذكور والإناث بشكل منفصل)، والتي تم تصميمها على شكل مثلث، من ثلاث واجهات، تخصص الأولى للباب الأوتوماتيكي، والثانية لثلاث شاشات إشهارية (مقاس 75 بوصة لكل واحدة)، فيما تتوفر الواجهة الثالثة على قماش مشمع بإضاءة خلفية.

وفي تصريح للصحافة، أبرز المدير العام لشركة “أكسيس بيب”، عدنان مقتبل، أن النموذج الأول للمرحاض العمومي الذكي المنتج المغربي 100 بالمائة، الذي تم تدشينه اليوم بمارينا سلا، يتميز، وفضلا عن مجانية الخدمة التي يقدمها، بقيمة مضافة تكنولوجية وصحية، خاصة من خلال تثبيت نظام أتمتة، ونظام وقائي مضاد للبكتيريا بنسبة 99 بالمائة ونظام للتهوية والموسيقى داخل المخدع.

وأوضح أن مشروع المراحيض العمومية الذي يرتقب أن يتم تثبيته في خمس مدن كبرى (الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة)، يندرج في إطار مقاربة تعطي الأولوية للمصلحة العامة للمغرب ولتنميته، مذكرا بأن الأمر يتعلق أيضا بالاستجابة لأهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية النساء للبيئة، فريدة الجعايدي، في تصريح مماثل، إن الأمر يتعلق بمبادرة جيدة لشباب مغاربة، ستستجيب بشكل تام للحاجيات الأساسية والفيزيولوجية للمواطنين.

ولاحظت “ناضلت جمعيتنا منذ أربع سنوات من أجل مراحيض عمومية، لأن الأمر يتعلق بإشكالية لا تمس صحتنا فقط، بل بيئتنا وسياحتنا”.

وتعد “أكسيس بيب”، التي تأسست في 2016، مقاولة مغربية بلجيكية متخصصة في التواصل والإشهار المادي والرقمي، تقدم خدمات على الخصوص في مجال الاستشارة والاستراتيجية فضلا عن تدبير المضامين. ونجحت الشركة،

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