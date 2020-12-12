السفير الأمريكي يُقدم خريطة المغرب كاملة

منذ 9 ساعات
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هبة بريس- الرباط

قدّم ديفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت 12 دجنبر في مقر إقامته بالعاصمة الرباط ، الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.

وجرى تقديم خريطة المغرب الكاملة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، حيث تم حذف الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وصحرائه.

وخلال اتصال بين العاهل المغربي، محمد السادس، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الأخير إنه أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كل منطقة الصحراء المغربية.

وقال الرئيس الأمريكي إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء، مضيفا: “لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء المغربية”.

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‫2 تعليقات

  1. سنة 1777م وسنة 2020م محطات تاريخية ستبقى خالدة مكتوبة من دهب في العلاقات الدولية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية

  2. chers compatriotes, j’ai pu lire certaine informations dans la presse algérienne, ils disent sans honte que l’Algérie aide et épaule les terroristes pour faire de notre Sahara riche en pissons et en phosphate et en pétrole un pays, vous imaginez combien ces voyous qui gouvernent l’Algérie veulent voler notre territoire et ses richesses. Pourquoi bmedienne boukhourouba est mort avec crise et les autre vont suivre de la même manière, ont nié la marocanité de notre Sahara juste parce qu’il veulent avoir ses richesse et un accès à l’océan. Mais hélas ils ont tout perdu ce voyous leurs estime et même les liens qui unissent les musulmans. Ce sont les vrais ennemis pour toujours..,

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