السفير الأمريكي يُقدم خريطة المغرب كاملة

هبة بريس- الرباط

قدّم ديفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت 12 دجنبر في مقر إقامته بالعاصمة الرباط ، الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.

وجرى تقديم خريطة المغرب الكاملة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، حيث تم حذف الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وصحرائه.

وخلال اتصال بين العاهل المغربي، محمد السادس، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الأخير إنه أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كل منطقة الصحراء المغربية.

وقال الرئيس الأمريكي إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء، مضيفا: “لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء المغربية”.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 0 4