عاملات الحمامات…ضحايا كورونا يتحوّلن إلى متسولات

*الصورة من الارشيف *

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ماجعلني صراحة أتناول هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات وخاصة في زمن كورونا، هو تلك الصورة التي باتت تؤتث الطرقات وأمام أبواب المساجد، وعند الإشارات لسيدات عفيفات شريفات اختلفت أعمارهن ووحدهن البؤس والشقاء وقلة ذات اليد، فتحولن من عاملات بالحمامات إلى متسولات، لا لشيء سوى أنهن وجدن أنفسهن عاطلات عن العمل بفعل تداعيات هذه الجائحة بعد قرار اغلاق الحمامات.

إنهن عاملات الحمامات الشعبية، بمعنى أدق هن الطيابات بلغة العامية اللواتي كرسن حياتهن خدمة للعباد، اللواتي يشتغلن طوال النهار وحتى منتصف الليل بأجر زهيد لايسمن ولايغني من جوع لكنه يبقى الملاذ الوحيد والأحد لكسب الرزق الحلال.

آدميات تحولن إلى كائنات برمائية، تعشن على عرق الجبين والأكتاف، تتمتعن بقدرة على تحمل درجات الحرارة، ينخرطن في أول الأمر في جلب المياه الساخنة قبل التهيؤ لعمليات الحك المتعبة قبل أن ينتهي بهم المشوار إلى الشروع في عملية التدليك…. بلاضمانات قانونية، ولاتأمين صحي ولاتقاعد مريح، شأنهن شأن الرجال من بني جلدتهن من الكسالة، الذين بدورهم باتوا يعانون الأمر ذاته.

النموذج هنا من مدينة سطات، كسائر بعض المدن ممن اتخذ مسؤولوها قرارا يقضي باغلاق الحمامات الشعبية، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي تحولت إلى متسولين في الطرقات والأماكن العامة، علما أن شرفهم وعنفوانهم لايسمح لهم بمد اليد للغير تسولا وتوسلا.

ماجعلني أكتب وأطرح الموضوع للنقاش، سوى دفاعا عن هؤلاء الشرفاء وتسليط الضوء عن قضيتهم، فمنهم الأب الذي يرعى صغارا، ومنهم الأم التي تحضن أطفالا يتامى وقاصرين وحتى كبارا، ومنهم المرأة العفيفة الكفيفة التي اختارت سبيل العمل الشريف مقصدا ومستقرا، بعيدا عن القال والقيل وكثرة التأويل..

ماجعلني اناقش الموضوع وأطرحه على طاولة النقاش، لعله يجد آذانا صاغية من قبل الجهات المسؤولة لتعمل على ايجاد حل لهذه الفئة والسماح لها لمزاولة نشاطها في أحسن الظروف، هو تلك الدموع المنهمرة والآهات التي تملأ أرجاء الدنيا أنينا وألما لأناس لم يجدوا ما يسكتوا به بكاء طفل جائع ولا مريض عليل.

منهم من حمل أغراضه المنزلية وعرضها للبيع، لسد متطلباته اليومية…

إنهم عاملات وعمال الحمامات الشعبية، الذين يتحملون مشاق العمل بدون مستقبل، منهم من بات شبه جثة متحركة بلا مستقبل ولا تقاعد مريح يقيه شر قساوة الزمن والظروف المعيشية في زمن الظروف الطارئة…

رجاء راجعوا قراراتكم وامنحوا لهؤلاء فرصة للعمل تقيهم شر البطالة والعطالة وقهر الزمان.

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